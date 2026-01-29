uma parceria com o Jornal Expresso

Edição Diária >

Edição Semanal >
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
 31 anos do jornal o Mirante
Última Edição
Edição de 2026-01-29
O Mirante Online
Arquivo
Assinaturas
Expresso
História de O MIRANTE
Termos de utilização do site
Política de cookies
Estatuto editorial
Lei da transparência
Ficha técnica
Contactos
Edição de 2026.01.29 1ª página Sociedade Biblioteca de Salvaterra leva “Hora ...

Biblioteca de Salvaterra leva “Hora do Conto” a mais de 1.400 crianças do concelho

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter


A edição de 2026 do projecto “Hora do Conto”, promovido pela Biblioteca Municipal de Salvaterra de Magos, já está a decorrer e envolve 1.470 alunos do ensino pré-escolar e do 1.º ciclo do ensino básico, provenientes dos Agrupamentos de Escolas e das IPSS do concelho. A iniciativa tem como principal objectivo incentivar hábitos de leitura desde a infância, promover o contacto regular com o livro e com a literatura e, simultaneamente, dar a conhecer às crianças os espaços das bibliotecas municipais enquanto locais de descoberta, aprendizagem e partilha.
Para esta edição foram seleccionadas duas obras, adequadas aos diferentes níveis de ensino. No pré-escolar, a escolha recaiu sobre “Corre, corre cabacinha”, de Eva Mejuto, uma variante de um conto tradicional amplamente conhecido. Já com os alunos do 1.º ciclo do ensino básico será trabalhado o livro “Ninguém”, de Pedro Seromenho, uma obra que o próprio autor define como “para ser lida por todos” e que aborda temas como a liberdade, a família, o respeito e a não-violência.
Após a leitura e a exploração das histórias, os alunos são convidados a participar numa actividade de expressão plástica, reforçando a componente criativa e interpretativa do projecto. Integrado na programação regular da biblioteca, o “Hora do Conto” vai decorrer ao longo do ano também nas bibliotecas do Mercado de Cultura de Marinhais e do Espaço Jackson, em Glória do Ribatejo, num total de 72 sessões distribuídas pelo concelho.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...