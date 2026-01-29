uma parceria com o Jornal Expresso

Edição de 2026-01-29
Bombeiros da Merceana recrutam para Equipa de Intervenção Permanente e motorista

Bombeiros da Merceana recrutam para Equipa de Intervenção Permanente e motorista

A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Merceana encontra-se a recrutar candidatos para o preenchimento de duas funções distintas, no âmbito do reforço da sua capacidade operacional e de resposta à comunidade. A primeira vaga destina-se à Equipa de Intervenção Permanente (EIP), sendo os candidatos obrigados a ter idades compreendidas entre os 18 e os 50 anos, categoria mínima de Bombeiro de 3.ª classe e curso de Tripulante de Ambulância de Transporte (TAT). O processo de selecção inclui a realização de provas físicas.
A segunda vaga refere-se à função de motorista de transporte de doentes, exigindo idade mínima de 18 anos, categoria de Bombeiro de 3.ª classe ou Especialista, carta de condução de categoria B (Grupo 2) e curso TAT. Os interessados devem formalizar a candidatura até dia 25 de Janeiro, mediante envio de currículo, certificado de habilitações, registo criminal e ficha do Registo Nacional de Bombeiros Portugueses (RNBP), para o endereço electrónico secretaria@bvmerceana.pt.
Mais informações podem ser obtidas junto da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Merceana, com sede na Rua dos Bombeiros Voluntários, n.º 17, na Merceana.

