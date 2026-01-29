uma parceria com o Jornal Expresso

Edição Diária >

Edição Semanal >
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
 31 anos do jornal o Mirante
Última Edição
Edição de 2026-01-29
O Mirante Online
Arquivo
Assinaturas
Expresso
História de O MIRANTE
Termos de utilização do site
Política de cookies
Estatuto editorial
Lei da transparência
Ficha técnica
Contactos
Edição de 2026.01.29 1ª página Sociedade Câmara revoga concurso da escola de ...

Câmara revoga concurso da escola de Vale do Paraíso após erros e omissões que encarecem obra

Erros e omissões, que vão encarecer a obra em 35 mil euros, foram detectados após término dos prazos legais que previam a sua apresentação. Situação levou à revogação do procedimento para adjudicação da empreitada.

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A Câmara de Azambuja teve de dar um passo atrás e aprovar a revogação da decisão de contratar uma empresa para a construção da Escola Básica do 1.º Ciclo e Jardim de Infância de Vale do Paraíso. Em causa estão erros e omissões que vão encarecer a empreitada em 35 mil euros e que não foram apresentados nem são suportados pelo procedimento já apreciado e aprovado em assembleia municipal, obrigando à sua revogação e ao balizamento de um novo preço base. A proposta foi aprovada por unanimidade na reunião de 20 de Janeiro, mas não deixou de receber críticas do PSD que, pela voz do vereador Luís Benavente, lembrou que “a lei é clara quanto à prestação de esclarecimentos e pronúncia sobre erros e omissões” e que “a justificação do período festivo não afasta essa responsabilidade até porque o presidente da câmara dispunha de meios legais para decidir em tempo útil, podendo submeter rectificação” à assembleia municipal e, desse modo, não atrasar o procedimento.
Os vereadores do PSD de Azambuja apontaram responsabilidades técnicas à empresa que realizou a revisão do projecto e responsabilidades políticas e administrativas ao presidente da autarquia, Silvino Lúcio (PS), enquanto responsável máximo pela condução destes procedimentos. Luís Benavente lembrou que na última campanha para as eleições autárquicas o socialista anunciou esta obra como “prioridade educativa”, o que não se traduziu na “diligência exigida em fase decisiva do procedimento, tendo sido deixado passar um prazo legal que era da sua competência”.
Na declaração de voto apresentada, o PSD recordou que a 11 de Junho de 2025 o município celebrou um contrato no valor de 14.750 euros, acrescido de IVA, para a revisão do projecto da obra, com o objectivo de garantir a correcção técnica do mesmo, a coerência das peças do procedimento e a fiabilidade do mapa de trabalhos e quantidades. Para o PSD, esta situação demonstra que a revisão do projecto “não cumpriu plenamente o fim para o qual foi contratada”, devendo ser “apurada a responsabilidade técnica da empresa que efectuou a revisão do projecto e aplicação dos mecanismos de responsabilização previstos no contrato”. Pediu ainda responsabilização política ao PS e CDU que governam aquele município por “atrasos significativos numa obra essencial” e que podem representar “aumento dos custos e perda de credibilidade nos investimentos públicos”.
O presidente do município, Silvino Lúcio, não deixou de lado as justificações sublinhando apenas a importância daquela obra e comprometendo-se ao agendamento da proposta em assembleia municipal a realizar em Fevereiro.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...