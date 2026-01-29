Cartaxo dá mais um passo pela inclusão com caminhada solidária

O Cartaxo volta a receber, no dia 29 de Março, a Caminhada Solidária “Um passo para a inclusão”, uma iniciativa que pretende sensibilizar a comunidade para a importância da inclusão das pessoas com deficiência e necessidades especiais. A atividade tem início marcado para as 10h, no Pavilhão Municipal de Exposições do Cartaxo, e percorre um trajecto de cinco quilómetros. Esta será a segunda edição do evento, que tem como lema “A maior limitação é o preconceito” e se insere no projecto “Cartaxo para Tod@s”, uma iniciativa que visa garantir o acesso das crianças e jovens do concelho a serviços essenciais, promovendo a defesa dos seus direitos e o combate à pobreza infantil e à discriminação social.

A caminhada solidária tem também um carácter de angariação de fundos. A receita obtida com a iniciativa, que conta com o apoio de vários parceiros e patrocinadores locais, reverterá a favor das creches, jardins de infância e escolas do 1.º ciclo do concelho do Cartaxo, sendo utilizada na aquisição de material destinado ao ensino especial. À semelhança da edição anterior, a inscrição na caminhada inclui a oferta de um kit de participante para os primeiros 300 inscritos, composto por uma t-shirt, um saco e diversas ofertas dos parceiros do evento.

As inscrições têm início a 20 de Janeiro e podem ser efectuadas em vários pontos do concelho, nomeadamente juntas de freguesia e estabelecimentos comerciais, como cafés aderentes. A organização espera voltar a mobilizar a população para uma causa que aposta na criação de um forte sentido de comunidade e na promoção de uma sociedade mais inclusiva e solidária.