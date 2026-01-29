Concurso aberto para cafetarias no Jardim Constantino Palha e na Praia dos Pescadores

Estão abertas as candidaturas para a concessão de duas cafetarias municipais em Vila Franca de Xira e na Póvoa de Santa Iria, anunciou a autarquia.

A Câmara Municipal de Vila Franca de Xira anunciou a abertura do concurso para a atribuição da concessão da cafetaria com esplanada do Jardim Municipal Constantino Palha, em Vila Franca de Xira, e da cafetaria do Parque Linear Ribeirinho do Estuário do Tejo, na Praia dos Pescadores, na Póvoa de Santa Iria. Os interessados podem entregar propostas até às 17h00 do dia 27 de Fevereiro de 2026, na Loja do Munícipe, em Vila Franca de Xira, pessoalmente ou remetidas por correio, sob registo e com aviso de recepção, desde que dentro do prazo estipulado. De acordo com a câmara, poderão ser realizadas visitas aos espaços, mediante marcação prévia, através do número 962 060 975.