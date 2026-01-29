uma parceria com o Jornal Expresso

Edição Diária >

Edição Semanal >
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
 31 anos do jornal o Mirante
Última Edição
Edição de 2026-01-29
O Mirante Online
Arquivo
Assinaturas
Expresso
História de O MIRANTE
Termos de utilização do site
Política de cookies
Estatuto editorial
Lei da transparência
Ficha técnica
Contactos
Edição de 2026.01.29 1ª página Sociedade Fim da concessão do estacionamento ...

Fim da concessão do estacionamento no Entroncamento gera confusão entre munícipes

Fim do contrato de concessão do estacionamento de superfície tarifado no Entroncamento, que terminou a 8 de Janeiro, está a gerar dúvidas entre autarcas e munícipes quanto ao actual funcionamento dos parquímetros e ao destino das receitas.

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

O fim do contrato de concessão do estacionamento de superfície tarifado no Entroncamento, que terminou a 8 de Janeiro, voltou a ser discutido em reunião de câmara, levantando dúvidas entre eleitos e munícipes quanto ao actual enquadramento do sistema de parquímetros e ao destino das receitas cobradas. O assunto foi levado à reunião pelo vereador Ricardo Antunes (PS), que alertou para a falta de informação prestada à população sobre o término do contrato com a empresa Tecnovia. Segundo o autarca, a ausência de comunicação oficial tem gerado confusão entre os utilizadores, que questionam se devem continuar a pagar o estacionamento e a quem reverte a receita cobrada.
Ricardo Antunes referiu ter sido abordado por munícipes que colocam em causa a legitimidade dos pagamentos, sublinhando que, apesar de o regulamento municipal que define as zonas tarifadas continuar em vigor, existe um “vazio” relativamente à concessão do estacionamento. O vereador defendeu que deveria ter havido uma comunicação clara por parte da câmara, questionando que diligências foram tomadas e qual o enquadramento actual do estacionamento tarifado.
O presidente da câmara, Nelson Cunha, esclareceu que o regulamento municipal se mantém em vigor, uma vez que não foi deixada qualquer indicação pelo anterior executivo sobre a sua cessação. O autarca explicou ainda que o município já apresentou uma proposta à Tecnovia no âmbito do processo de transição da concessão, encontrando-se agora a aguardar uma contraproposta da empresa. Nelson Cunha garantiu que o processo está a ser acompanhado pelo actual executivo, lembrando que a Tecnovia alega a existência de custos imputados à autarquia, razão pela qual o município está a agir com cautela para evitar eventuais litígios.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...