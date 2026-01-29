Fogo em prédio de Santarém faz 14 feridos

Um incêndio urbano num apartamento situado no segundo andar de um prédio de três andares na Rua João Gomes Moreira, em Santarém, provocou na noite de terça-feira, 20 de Janeiro, 14 feridos ligeiros, entre civis e um bombeiro, mobilizando diversos meios de socorro da região. O alerta para o fogo, que deflagrou por volta das 20h37, foi recebido junto dos serviços de emergência e, cerca das 22h15, as chamas já tinham sido dominadas pelos bombeiros. Do total de feridos, 13 são civis, dos quais 12 foram transportados para observação hospitalar, e um bombeiro sofreu ferimentos ligeiros e foi encaminhado igualmente para o hospital por precaução.

No local estiveram os Bombeiros Sapadores de Santarém, os Bombeiros Voluntários de Santarém e de Almeirim, apoiados pela VMER, Protecção Civil Municipal e pelo Comando Sub-regional da Lezíria do Tejo, assim como a PSP, que tomou conta da ocorrência. No total, foram empenhados 31 operacionais e 13 viaturas.

Recorde-se que este episódio acontece um dia depois do incêndio ocorrido no Carregado, no concelho de Alenquer. Nesse caso, um fogo que começou num apartamento do segundo andar de um edifício habitacional de oito pisos provocou a morte de um homem de 45 anos e ferimentos em várias outras pessoas, algumas transportadas para o hospital, obrigando à evacuação total do prédio. Estes acontecimentos em habitações colectivas, primeiro no Carregado e depois em Santarém, reforça a importância de medidas de prevenção e segurança contra incêndios em edifícios urbanos, bem como a rápida mobilização dos meios de emergência para minimizar vítimas e danos, de acordo com as autoridades.