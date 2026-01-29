Hospital de Dia de Torres Novas cresce e ultrapassa as 40 mil sessões anuais após requalificação

Hospital de Dia do Hospital de Torres Novas foi ampliado e requalificado pela Unidade Local de Saúde do Médio Tejo para responder ao forte aumento da procura por tratamentos ambulatórios, sobretudo de doentes oncológicos e crónicos. O novo espaço melhora as condições de conforto e segurança e acompanha um crescimento de 42% na actividade nos últimos quatro anos.