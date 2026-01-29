Morre em despiste de automóvel em Carregueiros

Um homem de 64 anos morreu na tarde de dia 20 de Janeiro, na sequência do despiste de uma viatura ligeira de passageiros na rua paralela à Estrada Nacional 113, em Carregueiros, concelho de Tomar, disse a O MIRANTE, o Comando Sub-Regional da Protecção Civil do Médio Tejo. De acordo com a mesma fonte o alerta para o acidente foi dado às 14h50, tendo a morte do ocupante da viatura sido declarada às 15h30 pela equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação do Médio Tejo.

No local estiveram, além da VMER, os bombeiros, Ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Tomar, a Guarda Nacional Republicana e o Núcleo de Investigação Criminal de Acidentes de Viação (NICAV) da GNR.