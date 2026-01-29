uma parceria com o Jornal Expresso

 31 anos do jornal o Mirante
Edição de 2026-01-29
Edição de 2026.01.29 1ª página Sociedade Muro evitou que carrinha caísse ao ...
Muro evitou que carrinha caísse ao Tejo em Constância
Viatura de mercadorias sofreu danos materiais ao colidir com muro - foto DR

Muro evitou que carrinha caísse ao Tejo em Constância

Um muro impediu que uma carrinha desgovernada fosse parar ao rio Tejo em Constância, no sábado, 24 de Janeiro. O veículo de mercadorias desceu a íngreme rua junto ao imponente edifício conhecido como “palácio” e acabou por só parar contra a estrutura em pedra que delimita a estrada junto ao rio. O condutor foi assistido no local, tendo sido mobilizados meios dos Bombeiros Voluntários de Constância. A GNR tomou conta da ocorrência.

