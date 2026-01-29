Petardo rebenta em escola de Alverca e obriga a intervenção policial

Um grupo de alunos de uma escola em Alverca do Ribatejo detonou um petardo no interior das instalações, sem causar vítimas, mas a situação foi de tal gravidade que a direcção da escola acabou por chamar a Polícia de Segurança Pública (PSP) ao local, que confiscou artigos pirotécnicos de risco médio a um grupo de estudantes.

O caso aconteceu a 15 de Janeiro e segundo a PSP a intervenção ocorreu no âmbito do patrulhamento escolar do programa “Escola Segura”, depois da direcção da escola ter alertado as autoridades para a deflagração de um engenho pirotécnico no interior do recinto escolar. No seguimento das diligências realizadas, os polícias confirmaram que outros artigos da mesma natureza se encontravam na posse de alunos menores de idade. No total, foram apreendidos um artigo pirotécnico de categoria F3 e nove artigos de categoria F2, vulgarmente conhecidos como “petardos”.

Os petardos de categoria F2 são fogos-de-artifício de risco médio, vendidos para o público em geral mas com restrições de idade, geralmente maiores de 16 anos e limites de quantidade, por norma, até cinco quilos, exigindo licença para uso e armazenamento em Portugal. Já os petardos de categoria F3 são também considerados de risco médio e são projectados para uso em grandes áreas abertas, com alto impacto visual e sonoro, sendo até proibidos em dias de risco elevado de incêndio.

A PSP alerta para os riscos associados à manipulação inadequada ou ao uso ilegal de artigos pirotécnicos, que podem provocar ferimentos graves e queimaduras severas. A força de segurança recorda ainda que a venda e utilização destes materiais estão sujeitas a legislação rigorosa, com restrições claras quanto à idade mínima para aquisição e às condições em que podem ser utilizados. A Divisão Policial de Vila Franca de Xira garante que continuará a desenvolver acções de prevenção e fiscalização para combater este tipo de práticas ilícitas, sublinhando o impacto negativo que têm no sentimento de segurança da comunidade, em especial no meio escolar, com o objectivo de reforçar a segurança nos estabelecimentos de ensino.