Quase 90 mil embalagens recicladas valem certificado ambiental a Ferreira do Zêzere

Reciclagem de embalagens de cartão para bebidas em Ferreira do Zêzere permitiu recuperar quase 90 mil unidades ao longo do último ano, contribuindo para a poupança de árvores e para a redução de emissões de dióxido de carbono. Os resultados valeram ao município a atribuição do Certificado de Poupança Ambiental.

O município de Ferreira do Zêzere foi distinguido, no dia 15 de Janeiro, com o Certificado de Poupança Ambiental, atribuído pela empresa Lucart, pelo impacto positivo alcançado através da reciclagem de embalagens de cartão para bebidas no concelho. A distinção resulta da participação da autarquia no programa Fiberpack e reflecte os ganhos ambientais obtidos ao longo do último ano, decorrentes da correcta separação e encaminhamento deste tipo de resíduos.

Segundo os dados divulgados, foram recuperadas 88.988 embalagens de cartão para bebidas, o que permitiu a poupança estimada de cerca de 40 árvores de médio porte e evitou a emissão de aproximadamente 3.481,6 quilos de dióxido de carbono (CO₂) para a atmosfera. Em comunicado, o município sublinha que estes resultados são consequência do envolvimento da população, destacando a importância de práticas simples no quotidiano, como a separação adequada dos resíduos, para a preservação dos recursos naturais e a melhoria da qualidade ambiental do concelho. A autarquia considera que a atribuição do certificado reforça a relevância da reciclagem como instrumento essencial para a sustentabilidade ambiental e constitui um incentivo à continuidade de políticas ambientais responsáveis, bem como à mobilização da comunidade para um território mais sustentável.