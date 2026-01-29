uma parceria com o Jornal Expresso

Edição de 2026.01.29 Sociedade Salvaterra de Magos garante acesso ...

Salvaterra de Magos garante acesso grátis à Escola Virtual aos alunos do 1.º ciclo

A Câmara de Salvaterra de Magos disponibilizou licenças de acesso gratuito à plataforma educativa digital “Escola Virtual” a todos os alunos do 1.º ciclo do ensino básico do concelho, durante o ano lectivo 2025/2026. A medida abrange cerca de 850 alunos, bem como os respectivos docentes, e tem como principal objectivo promover o sucesso educativo, através do acesso a conteúdos e recursos digitais que cobrem a totalidade dos programas das disciplinas nucleares do ensino regular, ajustados ao ano de escolaridade de cada utilizador.
As licenças foram entregues aos Agrupamentos de Escolas de Marinhais e de Salvaterra de Magos, entidades responsáveis pela sua distribuição junto dos alunos. A plataforma “Escola Virtual” distingue-se pela utilização intuitiva e pela adaptação à faixa etária do 1.º ciclo, apoiando o percurso educativo através de recursos digitais e ferramentas que reforçam a leitura, os conceitos curriculares, a autonomia, o bem-estar e o sucesso escolar.
Entre os recursos disponibilizados encontram-se jogos educativos, quizzes, vídeos, animações e exercícios interactivos, que promovem o desenvolvimento de competências nas áreas de Português, Matemática, Estudo do Meio e Inglês, com conteúdos alinhados com o currículo nacional. A plataforma permite ainda o acompanhamento do progresso escolar, disponibilizando instrumentos de apoio ao estudo e à avaliação.

