Sede da Liga dos Combatentes de Tomar assaltada durante a madrugada

Indivíduos responsáveis pelo crime terão forçado a entrada no edifício, provocando vários danos materiais. Foi furtada uma pequena quantia em dinheiro, bem como algumas medalhas.

A sede do Núcleo de Tomar da Liga dos Combatentes, situada no centro histórico da cidade, foi alvo de um assalto na madrugada de dia 21 de Janeiro. A ocorrência foi confirmada através de um comunicado divulgado pela direcção da instituição nas redes sociais.

Segundo a informação disponibilizada, os indivíduos responsáveis pelo crime terão forçado a entrada no edifício, provocando vários danos materiais, nomeadamente em portas e mobiliário, numa tentativa de encontrar valores. Do interior das instalações foi furtada uma pequena quantia em dinheiro, destinada a despesas correntes, bem como algumas medalhas que seriam entregues a antigos combatentes.

Apesar do cenário de desordem encontrado no local, o prejuízo financeiro directo é considerado reduzido. A direcção do Núcleo de Tomar da Liga dos Combatentes apresentou queixa às autoridades, que se deslocaram ao edifício para recolha de indícios com vista à identificação dos autores do assalto.

O sucedido causou consternação junto da comunidade, tendo em conta o papel social e histórico desempenhado pela Liga dos Combatentes no apoio aos antigos militares e na preservação da memória colectiva. De acordo com a direcção, as actividades da sede deverão ser retomadas normalmente assim que os danos provocados forem reparados.