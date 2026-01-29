uma parceria com o Jornal Expresso

Torres Novas captura patos dos jardins municipais para “garantir saúde pública” 

Município de Torres Novas decidiu avançar com a captura e colocação provisória das aves em instalações da câmara para prevenir doenças como a gripe aviária.

Perante o número elevado de patos nos jardins municipais da cidade, a Câmara de Torres Novas decidiu, por indicação do veterinário municipal, “promover a captura, recolha e confinamento das aves que deambulam pelos jardins da cidade de forma a assegurar a defesa da saúde pública, higiene dos espaços públicos, segurança dos munícipes e das aves”.
Através de um comunicado datado de 21 de Janeiro, a autarquia explica que os patos vão permanecer “em instalações do município e à guarda dos serviços veterinários municipais até à data de levantamento das restrições existentes à circulação de aves”, por causa da gripe aviária, já com casos detectados em concelhos próximos. O município explica ainda que tenciona, assim que possível, construir instalações com condições para alojamento de patos e que permita a sua alimentação, maneio e reprodução controlada, bem como acesso ao rio e possibilidade de confinamento em situações como a actual que assim o obriguem.
A presença e proliferação de patos em jardins municipais, recorde-se, foi assunto numa das últimas reuniões do executivo da Câmara de Torres Novas, tal como O MIRANTE noticiou. O município refere na mesma nota que esse aumento não é da sua responsabilidade uma vez que não introduziu as aves nos jardins. “O desequilíbrio ambiental que ocorre com a sobrepopulação existente deriva da sobrealimentação dada pelos humanos e da ausência de predadores naturais neste ambiente, o que afecta a vegetação nativa, danifica os jardins e os equipamentos urbanos, e promove a conspurcação urbana com riscos para a saúde pública”, aumentando “a probabilidade de transmissão de doenças entre animais e para os humanos (zoonoses) através das suas fezes (salmonela, E. coli, Criptococose), gripe aviária, entre outras”.

