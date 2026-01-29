uma parceria com o Jornal Expresso

Edição de 2026.01.29 1ª página Sociedade Torres Novas quer atrair Instituto ...

Torres Novas quer atrair Instituto Politécnico da PSP para o concelho

Possibilidade está a ser avaliada e o presidente da Câmara de Torres Novas não a quer deixar escapar.

O presidente da Câmara de Torres Novas, José Trincão Marques (PS), revelou que existe possibilidade de o Instituto Politécnico da Polícia de Segurança Pública (PSP) vir a instalar-se naquele concelho. “Não é garantia nenhuma ainda, mas é uma hipótese que tem pernas para andar e vamos lutar por ela”, disse na última reunião do executivo durante a apresentação da proposta de Orçamento Municipal para 2026.
O autarca socialista referiu que o assunto foi abordado em recente reunião com o director Nacional da PSP, o superintendente-chefe Luís Miguel Carrilho, no âmbito das comemorações do 59º aniversário da Escola Prática de Polícia, instalada na cidade de Torres Novas e na qual também esteve presente a vice-presidente do município, Elvira Sequeira.
A ser uma realidade, José Trincão Marques considera que vai contribuir para a atracção de mais profissionais qualificados e alunos para o concelho. Ainda a propósito da captação de investimento, o autarca disse que não lhe interessa atrair empresas “excessivamente poluentes”, mas de base “tecnológica e sustentáveis”, sendo para isso “fundamental desenvolver as zonas industriais de Torres Novas, Riachos e Zibreira”.

