Três dádivas de sangue em Santarém durante o mês de Fevereiro

O Grupo de Dadores de Sangue de Pernes vai realizar duas recolhas de sangue na Casa do Campino, em Santarém, durante o mês de Fevereiro, agendadas para os dias 6 e 20, das 15h00 às 19h00. A mesma entidade vai ainda promover uma dádiva de sangue nas instalações do Cenfim, na Zona Industrial de Santarém, no dia 12 de Fevereiro, das 9h00 às 13h00. As iniciativas contam com a habitual colaboração de equipas do Instituto Português do Sangue e da Transplantação.