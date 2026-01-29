ULS da Lezíria alerta para burlas com SMS falsas a pedir pagamentos

A Unidade Local de Saúde da Lezíria está a alertar os utentes para a circulação de mensagens fraudulentas enviadas em nome da instituição, nas quais é solicitado o pagamento de alegadas facturas em dívida. A ULS garante que não envia pedidos de pagamento por mensagem e apela à população para que não forneça dados pessoais ou bancários.

A Unidade Local de Saúde da Lezíria (ULS Lezíria) alertou na segunda-feira, 19 de Janeiro, para a circulação de mensagens SMS fraudulentas enviadas em nome da instituição, nas quais é solicitado o pagamento de alegadas facturas em dívida. Segundo a ULS Lezíria, estas mensagens não têm qualquer ligação à instituição e tratam-se de tentativas de burla, conhecidas como “smishing”, um tipo de fraude que recorre a mensagens de telemóvel para enganar os destinatários e obter, de forma ilícita, dados pessoais e bancários ou pagamentos indevidos.

Este esquema insere-se num fenómeno mais vasto de burlas associadas ao sector da saúde, que tem vindo a registar um aumento significativo nos últimos anos. Entidades públicas como o Serviço Nacional de Saúde, unidades hospitalares e centros de saúde são frequentemente utilizadas como isco, explorando a confiança dos cidadãos e a preocupação com eventuais dívidas, consultas, exames ou comparticipações por regularizar. Em comunicado, a ULS Lezíria esclarece que não envia SMS a solicitar qualquer tipo de pagamento aos seus utentes e apela para que ninguém efectue pagamentos, clique em ligações incluídas nas mensagens ou forneça informações pessoais, bancárias ou de identificação. A instituição recomenda que, em caso de dúvida, os utentes contactem directamente os serviços administrativos da ULS Lezíria, recorrendo apenas aos canais oficiais, e aconselha ainda que todas as tentativas de burla ou fraude sejam comunicadas às autoridades competentes, contribuindo para travar este tipo de criminalidade.