Edição de 2026-01-29
Edição de 2026.01.29 1ª página Sociedade

Vandalismo danifica parquímetros em Alenquer

Foram vandalizados vários parquímetros recentemente instalados na vila de Alenquer. A denúncia foi feita pelo próprio município, que lamentou os actos de vandalismo que inviabilizaram o funcionamento do estacionamento regulamentado. A câmara já está a avaliar os danos e a proceder à reparação dos equipamentos, apelando ao respeito pelo espaço público.
“O estacionamento regulamentado é uma ferramenta essencial para promover a rotatividade, apoiar o comércio local, melhorar a mobilidade urbana e garantir maior equidade no acesso aos lugares disponíveis”, refere a nota da autarquia.

