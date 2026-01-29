Via Verde do Urbanismo esclarece dúvidas sem marcação prévia em Alenquer

Município de Alenquer criou a Via Verde do Urbanismo, um canal de atendimento aberto e sem marcação prévia para esclarecimento de dúvidas sobre operações urbanísticas.

O município de Alenquer definiu um canal aberto de atendimento destinado a esclarecer questões relacionadas com operações urbanísticas, através da criação da denominada Via Verde do Urbanismo. A iniciativa visa promover um contacto mais directo, eficaz e célere entre os munícipes e os serviços técnicos da autarquia. A partir de agora, e sem necessidade de marcação prévia, os interessados podem ver as suas questões esclarecidas presencialmente por um técnico especializado da Câmara Municipal de Alenquer, quatro dias por semana, às segundas, quartas, quintas e sextas-feiras. O atendimento decorre entre as 10h00 e as 12h00, e das 14h00 às 16h00, neste último caso apenas à segunda-feira, nos Paços do Concelho.

Este serviço destina-se a todos os que pretendam obter informações ou esclarecimentos sobre matérias como obras, loteamentos, vistorias, ocupação da via pública, licenciamentos ou outras questões associadas à actividade urbanística no concelho. Desde 2020, os processos urbanísticos passaram também a estar acessíveis por via digital, através da plataforma NoPaper, permitindo a consulta e a alteração de procedimentos de forma desmaterializada.