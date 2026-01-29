Violência doméstica em Alverca termina com ameaça a polícias e detenção

Homem não colaborou com as autoridades policiais e acabou detido por um crime de resistência e coacção sobre funcionário.

Um homem de 43 anos de Alverca do Ribatejo, suspeito de praticar crimes de violência doméstica contra a mulher, não gostou de ver os agentes da Polícia de Segurança Pública (PSP) a abordá-lo, recusou colaborar e ainda ameaçou de pancada um dos agentes, sendo depois detido. O caso aconteceu a 17 de Janeiro e o homem enfrenta agora uma acusação por um crime de resistência e coacção sobre funcionário. Após tomarem conhecimento de uma ocorrência de violência doméstica, os polícias deslocaram-se de imediato à casa da vítima e, à chegada, estabeleceram contacto com a vítima que relatou ter tido um desentendimento com o seu companheiro momentos antes. No decorrer da diligência, o suspeito surgiu “visivelmente embriagado e com uma postura agressiva” para os polícias, questionando os agentes sobre o motivo da sua presença.

Após o esclarecimento dos motivos da presença policial, o suspeito foi instado a apresentar a sua versão dos factos e a identificar-se, tendo recusado colaborar em ambos os procedimentos. “Foram-lhe explicadas as consequências legais da recusa de identificação, contudo, o suspeito manteve a mesma atitude e tentou esquivar-se para o interior da habitação, acção impedida pelo polícia. Perante tal resistência, o indivíduo avançou de forma ameaçadora contra o agente, demonstrando clara intenção de agressão”, refere a PSP em comunicado. Atendendo ao seu porte físico imponente, foi necessário o auxílio dos restantes polícias para o manietar e algemar, procedendo-se então à sua detenção. O detido recolheu às salas de detenção do comando da PSP, para ser presente a tribunal, tendo sido ouvido e libertado, aguardando julgamento com Termo de Identidade e Residência, a medida de coacção menos gravosa prevista na lei.