Biblioteca Móvel leva livros a localidades de Coruche

Inspirada na ideia de que “a leitura é uma ferramenta poderosa para a mudança social e a justiça”, a iniciativa reforça a proximidade entre a biblioteca e as freguesias.

A Biblioteca Municipal Móvel “Coruja do Saber” regressa esta semana a localidades do concelho de Coruche, com paragens agendadas na Volta do Vale, São Torcato e no Ninho dos Corujinhas, numa iniciativa que pretende aproximar os livros dos leitores e promover hábitos de leitura junto da população. Sob o mote de que o mundo “precisa de soluções justas para os problemas” e, por isso, “precisa de leitores”, a autarquia reforça o compromisso de levar a leitura para fora de portas, indo ao encontro das comunidades e encurtando distâncias geográficas e sociais.

Esta quinta-feira, 19 de Fevereiro, marca presença em São Torcato, junto à Igreja, no mesmo horário. A última paragem desta semana está prevista para 20 de Fevereiro, às 09h30, no Ninho dos Corujinhas. Através deste serviço itinerante, o Município de Coruche pretende garantir o acesso ao livro e à informação em todo o território, promovendo a igualdade de oportunidades e incentivando a formação de novos leitores, desde a infância.