Edição de 2026-02-19
Tributo a Black Sabbath em Vila Franca de Xira

A Fábrica das Palavras, em Vila Franca de Xira, recebe no dia 20 de Fevereiro, a sessão do “Jam às Sextas - A Fábrica Convida” dedicada à banda britânica Black Sabbath. Pelas 22h00, a banda residente constituída pelos músicos Paulo Brissos, Sertório Calado, João Sanguinheira e Rogério Nunes, assume o palco para celebrar clássicos do grupo, com a participação de um convidado especial. Recorde-se que o mítico vocalista dos Black Sabbath, Ozzy Osbourne, faleceu dia 22 de Julho de 2025, aos 76 anos.

