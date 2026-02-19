“Viagens na Minha Terra”: 180 anos da obra maior de Almeida Garrett

Viagens na Minha Terra volta a ser ponto de partida para uma reflexão sobre identidade, modernidade e memória colectiva. A conferência “Viagens na Minha Terra – nos 180 anos da 1.ª obra de Almeida Garrett”, organizada pela Associação Cultural Vale de Santarém, assinala a actualidade de um clássico.