Iniciado regulamento para utilização de equipamentos desportivos no Cartaxo

Na última reunião de câmara do Cartaxo foi dado início ao regulamento de utilização dos equipamentos desportivos das Escolas do Concelho do Cartaxo, que prevê as normas de utilização dos equipamentos desportivos e o acesso aos mesmos por parte da população e das associações locais. O vereador Luís Albuquerque (CH) apontou que a discussão do regulamento de utilização dos equipamentos desportivos das escolas do concelho do Cartaxo já tinha sido sugerida no mandato anterior, tendo registado “um volte-face relativamente à câmara municipal”, pois, segundo o autarca, o presidente havia dito que não seria necessário criar um regulamento.

Pedro Reis (PSD) respondeu ao vereador do Chega, indicando que o presidente da câmara nunca havia dito que o regulamento não seria necessário, apenas que existia uma utilização dos equipamentos por parte de várias associações e que isso teria de ser regulado. Luís Albuquerque pediu desculpa por alguma imprecisão e confirmou que iria rever as actas anteriores no sentido de perceber o que tinha sido dito. De seguida, felicitou esta abordagem, deixando a ressalva de ser tido em conta o ponto de vista dos professores de educação física, que se encontram diariamente nos locais.

A vereadora Maria de Fátima Vinagre (PSD) apontou para a importância deste regulamento, afirmando que “a práctica desportiva assume um papel central no desenvolvimento integral dos cidadãos”. Segundo a autarca, a práctica desportiva torna-se relevante na promoção da saúde, da inclusão social e da formação cívica, sendo por isso necessária uma gestão adequada, equitativa e sustentável dos equipamentos e recursos desportivos.