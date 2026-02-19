Nadadores do Clube de Torres Novas em bom nível em prova internacional

O Clube de Natação de Torres Novas (CNTN) marcou presença no XVI Meeting Internacional da Póvoa de Varzim, nos dias 7 e 8 de Fevereiro, com um balanço positivo que incluiu um pódio, presenças em finais, recordes pessoais e tempos de acesso aos campeonatos nacionais. A competição reuniu 570 nadadores de 52 clubes de Portugal, Espanha, França e Itália, proporcionando um elevado nível competitivo em piscina longa.

No total, os nadadores do CNTN alcançaram 15 recordes pessoais em 28 provas disputadas, além de várias marcas próximas dos seus melhores tempos e mínimos de acesso a competições nacionais. O principal destaque foi para Rafaela Mendes, que ficou em 3º lugar nos 200 metros estilos, e para Duarte Mendes, que garantiu presença na final da mesma prova, enquanto Clara Madureira disputou a final dos 50 metros bruços, reforçando o bom momento competitivo da equipa. A equipa torrejana foi composta por Rafaela Mendes, Margarida Formigo, Madalena Monteiro, Afonso Pinho, Afonso Evaristo, Simão Oliveira, Duarte Mendes e Clara Madureira. Para a maioria dos atletas, esta foi a primeira prova da época em piscina olímpica, contexto que não impediu desempenhos sólidos numa fase ainda inicial do calendário competitivo.