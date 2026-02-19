uma parceria com o Jornal Expresso

Trail Terras do Sardão com inscrições abertas

Estão abertas, até ao dia 20 de Maio, as inscrições para o XI Trail Terras do Sardão, que se realiza no dia 31 do mesmo mês, em Sardoal. A iniciativa desportiva vai contar com três percursos competitivos de diferentes níveis de dificuldade: Mini Trail (11 km), Trail Curto (17 km) e Trail Longo (30 km). Paralelamente, vai ter lugar uma caminhada com a distância de 11 quilómetros. Organizado pela Câmara de Sardoal, o evento conta com a parceria do Grupo Desportivo “Os Lagartos” e com o envolvimento de várias colectividades do concelho. O Trail “Terras do Sardão” tem vindo a afirmar-se como uma referência no calendário desportivo regional, promovendo não só a prática de actividade física, mas também a valorização do património natural e paisagístico do concelho. As inscrições devem ser efectuadas através do site Trilho Perdido.

