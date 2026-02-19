uma parceria com o Jornal Expresso

Edição Diária >

Edição Semanal >
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
 31 anos do jornal o Mirante
Última Edição
Edição de 2026-02-19
O Mirante Online
Arquivo
Assinaturas
Expresso
História de O MIRANTE
Termos de utilização do site
Política de cookies
Estatuto editorial
Lei da transparência
Ficha técnica
Contactos
Edição de 2026.02.19 1ª página Desporto União de Santarém entra a vencer na ...
União de Santarém entra a vencer na fase de subida da Liga 3
Manu marcou um golo de belo efeito na vitória da União de Santarém na Trofa - FOTO – FPF

União de Santarém entra a vencer na fase de subida da Liga 3

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A União de Santarém estreou-se da melhor forma na fase de subida da Liga 3 em futebol, com uma vitória fora de portas por 2-1 no terreno do Trofense, depois do adiamento do jogo da primeira jornada frente ao Mafra. Bruno Ventura e Manu marcaram os golos dos escalabitanos, que estão no topo da tabela com três pontos e um jogo disputado, tal como Mafra e Académica de Coimbra. Os dois primeiros ascendem directamente à II Liga e o terceiro disputa um playoff de promoção com o antepenúltimo da II Liga de futebol profissional.
Na próxima jornada, a União de Santarém recebe o Vitória de Guimarães B, em jogo agendado para sábado, 21 de Fevereiro.

União de Santarém entra a vencer na fase de subida da Liga 3
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...