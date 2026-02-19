uma parceria com o Jornal Expresso

Edição Diária >

Edição Semanal >
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
 31 anos do jornal o Mirante
Última Edição
Edição de 2026-02-19
O Mirante Online
Arquivo
Assinaturas
Expresso
História de O MIRANTE
Termos de utilização do site
Política de cookies
Estatuto editorial
Lei da transparência
Ficha técnica
Contactos
Edição de 2026.02.19 1ª página Economia Agricultores já podem declarar prej ...
Agricultores já podem declarar prejuízos provocados pelo mau tempo
Formulário disponibilizado pela CCDR LVT - foto arquivo O MIRANTE

Agricultores já podem declarar prejuízos provocados pelo mau tempo

Agricultores da região afectados pelos recentes fenómenos climáticos extremos já podem avançar com a declaração oficial de prejuízos, num processo que pode abrir a porta a apoios para recuperar o potencial produtivo perdido.

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Os produtores agrícolas abrangidos pela área territorial da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo já podem submeter a declaração de prejuízos no âmbito do processo “Calamidades 2026 – Agricultura”. A medida surge na sequência dos danos provocados pelos fenómenos meteorológicos adversos registados nas últimas semanas.
O formulário agora disponibilizado destina-se à recolha de informação detalhada sobre os estragos nas explorações agrícolas, permitindo confirmar e quantificar os danos. Os dados recolhidos servirão de base à avaliação da elegibilidade das situações apresentadas e poderão conduzir, caso se justifique, à abertura de um aviso de apoio ao restabelecimento do potencial produtivo no âmbito do Plano Estratégico da Política Agrícola Comum (PEPAC).
A submissão da declaração não garante automaticamente a atribuição de apoio financeiro, ficando qualquer decisão dependente do enquadramento legal aplicável e da deliberação das entidades competentes. No território abrangido, a Associação para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Norte está a prestar apoio directo aos agricultores no preenchimento da Declaração de Prejuízos, apelando aos produtores afectados para que não deixem passar o prazo e assegurem o correcto registo das perdas sofridas.

Agricultores já podem declarar prejuízos provocados pelo mau tempo
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...