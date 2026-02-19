Almoço de Cozido à Portuguesa em Casais da Amendoeira

O Centro Cultural e Recreativo Amendoeirense vai receber no domingo, 22 de Fevereiro, o 3º Almoço de Cozido à Portuguesa, prometendo um momento de convívio, tradição e boa gastronomia portuguesa. O evento pretende reforçar os laços da comunidade local, proporcionando um ambiente acolhedor onde não faltará o sabor autêntico do tradicional cozido. Os fundos resultantes do evento revertem para a continuidade das obras de melhoramento das instalações da colectividade, contribuindo directamente para o desenvolvimento e valorização do espaço ao serviço da comunidade. A organização convida toda a população e amigos da região a juntarem-se a este almoço solidário, com início marcado para as 13h00.