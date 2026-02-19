uma parceria com o Jornal Expresso

Cidades compactas são mais sustentá ...

Cidades compactas são mais sustentáveis e respiram melhor

As cidades que crescem de forma concentrada são mais sustentáveis e oferecem melhor qualidade do ar do que aquelas que se expandem de modo disperso. A conclusão é de um estudo desenvolvido pela Universidade de Aveiro, que defende uma mudança clara no modelo de planeamento urbano. A investigação, aplicada à região de Aveiro, demonstra que os cenários de maior concentração urbana permitem reduzir as emissões associadas ao tráfego rodoviário, diminuir distâncias nas deslocações diárias e baixar a dependência do automóvel, um dos principais factores de poluição atmosférica nas cidades.
Para chegar a estas conclusões, os investigadores criaram um “ecoindicador” especificamente desenhado para medir a sustentabilidade urbana. A ferramenta integra variáveis como a geração de deslocações, as emissões do tráfego, a modelação das condições meteorológicas e os impactos na qualidade do ar. Entre os cenários analisados, o modelo designado “Cidade Independente” destacou-se como o mais favorável para o desenvolvimento futuro. Este cenário assenta numa lógica de proximidade, com serviços e equipamentos concentrados, promovendo deslocações mais curtas e reduzindo a pressão ambiental.
No extremo oposto surge o modelo “Cidade Dispersa”, que apresentou o pior desempenho global, tanto ao nível da qualidade do ar como na resiliência às alterações climáticas. A expansão fragmentada do território, obrigando a maiores deslocações e maior consumo energético, revelou-se a opção menos sustentável. O estudo pretende servir de base à definição de políticas públicas mais eficazes no ordenamento do território, defendendo cidades mais equilibradas, resilientes e saudáveis para as populações.
A equipa de investigação integra Bruno Augusto, Ana Filipa Ascenso e Joana Ferreira, do Centro de Estudos do Ambiente e do Mar e do Departamento de Ambiente e Ordenamento da Universidade de Aveiro, Margarida Coelho, do Centro de Tecnologia Mecânica e Automação, e Sandra Rafael, secretária-geral do Instituto do Ambiente e Desenvolvimento (IDAD).

