Loja do Cidadão de Sardoal com 155 mil atendimentos em 10 anos

A Loja do Cidadão de Sardoal assinalou quarta-feira, 18 de Fevereiro, o seu 10.º aniversário, com uma cerimónia simbólica. As comemorações contaram com a presença do secretário de Estado da Simplificação, Paulo Magro da Luz, numa iniciativa que sublinha a importância deste equipamento no território. Ao longo da última década, os serviços instalados neste espaço realizaram mais de 155 mil atendimentos, um número que traduz a procura constante por parte da população e a relevância da resposta prestada. Num concelho do interior, onde a perda de serviços públicos tem sido uma realidade em vários pontos do país, a Loja do Cidadão tornou-se um símbolo de resistência e de proximidade.

Actualmente, funcionam neste espaço serviços da Tejo Ambiente, da Autoridade Tributária e Alfandegária, do Instituto da Segurança Social, do Instituto do Emprego e Formação Profissional e da Associação Comercial de Abrantes, Constância, Sardoal, Mação e Vila de Rei. A concentração destes serviços num único local permite aos munícipes resolver diferentes assuntos administrativos sem necessidade de deslocações para outros concelhos. A criação da Loja do Cidadão foi resultado de um esforço do município para assegurar a continuidade de serviços públicos no território, garantindo o acesso da população a respostas essenciais numa lógica de descentralização e simplificação administrativa. Uma dezena de anos depois, os números confirmam que a aposta valeu a pena. A Loja do Cidadão de Sardoal tornou-se um ponto de encontro entre os cidadãos, reforçando a coesão territorial e contribuindo para a qualidade de vida de quem escolhe viver no concelho.