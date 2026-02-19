Executivo de Alcanena relança concurso para colocar equipamento a funcionar - foto DR

Snack-bar do Parque do Lavradio em Alcanena volta à estaca zero após desistência

Concurso para a concessão da cafetaria é reaberto depois de o adjudicatário recuar e o segundo concorrente ter sido excluído. Câmara quer espaço “pronto a servir” o mais depressa possível.