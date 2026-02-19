Vila Franca de Xira promove produtos locais junto de investidores chineses

A Câmara de Vila Franca de Xira e a Câmara de Comércio e Indústria Luso-Chinesa promoveram, no dia 6 de Fevereiro, um encontro de networking nos Paços do Concelho com o objectivo de dar a conhecer produtos portugueses com origem no município e impulsionar a sua entrada no mercado chinês. A iniciativa reuniu investidores locais e chineses, criando uma plataforma de contacto directo entre empresas do concelho e potenciais parceiros internacionais. O foco esteve na promoção de produtos diferenciadores e na identificação de oportunidades de negócio num mercado de grande dimensão como o da China.

Quatro empresas sediadas em Vila Franca de Xira participaram neste primeiro encontro: Kagome Foods Portugal; Robalo - Utilidades Domésticas e Hoteleiras; Sociedade de Vinhos Vitor Matos II e Wildbran Lda. As empresas tiveram a oportunidade de apresentar os seus produtos e discutir possíveis parcerias comerciais, numa estratégia que visa reforçar a internacionalização e competitividade do tecido empresarial local.

Segundo a autarquia, esta acção marca o arranque de um conjunto de iniciativas semelhantes previstas para o futuro, que abrangerão outras empresas do concelho. O objectivo passa por apoiar de forma contínua a expansão das marcas de Vila Franca de Xira além-fronteiras, abrindo portas a novos mercados e fortalecendo as relações económicas entre Portugal e a China.