Golegã avança para a cobrança coerciva de 303 mil euros em dívidas da água
Câmara da Golegã endurece posição após fim dos prazos e admite avançar com processos para recuperar receita em atraso.
A Golegã tem cerca de 303 mil euros por receber em dívidas relativas às tarifas de água e saneamento e prepara-se para avançar com medidas de cobrança, depois de esgotados os prazos concedidos aos devedores. A decisão foi assumida na reunião do executivo realizada a 13 de Fevereiro.
O valor em atraso foi revelado durante a sessão camarária e é visto como um problema estrutural para as finanças municipais. Em causa está uma verba considerada significativa para um concelho de pequena dimensão, com impacto directo na gestão corrente e na capacidade de investimento do município.
Segundo explicou o presidente da autarquia, António Camilo, os munícipes com valores em dívida foram previamente contactados e tiveram oportunidade de regularizar a situação. Os prazos entretanto concedidos já terminaram. Enquanto alguns contribuintes solicitaram o pagamento em prestações, outros não responderam às notificações enviadas pelos serviços municipais.
Perante este cenário, a câmara admite, agora, avançar com procedimentos formais de cobrança para recuperar os montantes em falta. No passado, o município já recorreu à substituição de contadores e a notificações formais como forma de pressionar a regularização das dívidas. O executivo considera que a situação não pode prolongar-se indefinidamente, sublinhando que o pagamento atempado das tarifas é essencial para garantir a sustentabilidade do serviço público de abastecimento de água e saneamento, bem como a equidade entre todos os munícipes.