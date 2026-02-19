Luís Godinho suspende mandato na Golegã e abre porta a nova vereadora

Decisão foi aprovada por unanimidade. Catarina Nunes já tomou posse como nova vereadora.

O vereador socialista Luís Godinho suspendeu o mandato na Câmara Municipal da Golegã. O pedido, apresentado pelo próprio, foi aprovado por unanimidade na reunião do executivo realizada a 13 de Fevereiro, num processo que decorreu sem votos contra nem abstenções. Com a saída temporária do eleito do Partido Socialista, o executivo avançou de imediato para a substituição, chamando a integrar o órgão a candidata seguinte da lista. Catarina Alexandra Guia Nunes tomou posse como vereadora, assumindo funções em regime de substituição enquanto vigorar a suspensão do mandato.

A nova eleita prestou juramento perante o presidente da câmara, António Camilo, passando a exercer o cargo com plenos direitos e deveres. A integração foi formalizada na mesma sessão, assegurando a continuidade do funcionamento do executivo municipal. Durante a reunião, o presidente do município desejou sucesso à nova vereadora, sublinhando a importância da estabilidade institucional e da continuidade do trabalho desenvolvido pela autarquia. A substituição garante que o executivo mantém a sua composição operacional, evitando constrangimentos na gestão corrente e na tomada de decisões.

A duração da suspensão dependerá do período indicado no pedido apresentado por Luís Godinho. Até eventual regresso, Catarina Nunes manter-se-á em funções, representando o Partido Socialista no executivo municipal da Golegã. A mudança ocorre num momento em que o município tem em curso vários dossiers estratégicos, pelo que a rápida formalização da substituição foi vista como essencial para preservar o normal funcionamento da autarquia e assegurar a resposta às exigências da gestão local.