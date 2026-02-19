Vila Franca de Xira estima prejuízos de 15 milhões

O Plano Municipal de Emergência e Protecção Civil de Vila Franca de Xira foi desactivado no dia 16 de Fevereiro, após um período de onze dias de “grande dificuldade climatérica”. O balanço preliminar foi apresentado em reunião de câmara pelo presidente do município, Fernando Paulo Ferreira, que apontou para prejuízos que rondam os 15 milhões de euros.

Desde dia 5 de Fevereiro, o concelho enfrentou uma pressão logística sem precedentes, registando-se 483 ocorrências, 1471 operacionais envolvidos, 277 viaturas no terreno e 36 pessoas assistidas, 33 retiradas por cautela (maioritariamente da Vala do Carregado) e 3 relocalizadas. Foram ainda estabelecidos dois centros de acolhimento de emergência nos Pavilhões Municipais da Castanheira do Ribatejo e do Sobralinho, que garantiram pernoita e alimentação às populações afectadas. Durante a reunião de câmara, o presidente não poupou críticas à E-REDES, apontando a incapacidade em assegurar o fornecimento eléctrico a muitas famílias, e à Infraestruturas de Portugal, pela demora na tomada de decisões urgentes.