uma parceria com o Jornal Expresso

Edição Diária >

Edição Semanal >
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
 31 anos do jornal o Mirante
Última Edição
Edição de 2026-02-19
O Mirante Online
Arquivo
Assinaturas
Expresso
História de O MIRANTE
Termos de utilização do site
Política de cookies
Estatuto editorial
Lei da transparência
Ficha técnica
Contactos
Edição de 2026.02.19 1ª página Sociedade Adiada pintura de passadeiras e sin ...

Adiada pintura de passadeiras e sinalização no Bairro dos Quintais

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A pintura das passadeiras e a colocação de sinalização vertical no Bairro dos Quintais, na Póvoa de Santa Iria, só vão ser realizadas quando as condições climatéricas melhorarem. Segundo disseram a O MIRANTE, os Serviços Municipalizados de Água e Saneamento (SMAS) de Vila Franca de Xira, o mau tempo tem impedido os trabalhos. Recorde-se que os SMAS concluíram as obras no Bairro dos Quintais em Janeiro deste ano, com a elevação das caixas dos SMAS ao nível da estrada.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...