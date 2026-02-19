Adiada pintura de passadeiras e sinalização no Bairro dos Quintais

A pintura das passadeiras e a colocação de sinalização vertical no Bairro dos Quintais, na Póvoa de Santa Iria, só vão ser realizadas quando as condições climatéricas melhorarem. Segundo disseram a O MIRANTE, os Serviços Municipalizados de Água e Saneamento (SMAS) de Vila Franca de Xira, o mau tempo tem impedido os trabalhos. Recorde-se que os SMAS concluíram as obras no Bairro dos Quintais em Janeiro deste ano, com a elevação das caixas dos SMAS ao nível da estrada.