uma parceria com o Jornal Expresso

Edição Diária >

Edição Semanal >
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
 31 anos do jornal o Mirante
Última Edição
Edição de 2026-02-19
O Mirante Online
Arquivo
Assinaturas
Expresso
História de O MIRANTE
Termos de utilização do site
Política de cookies
Estatuto editorial
Lei da transparência
Ficha técnica
Contactos
Edição de 2026.02.19 1ª página Sociedade Alcanena quer transformar áreas deg ...

Alcanena quer transformar áreas degradadas em zonas turísticas

Alcanena integra projecto europeu que aposta em soluções naturais para regenerar terrenos abandonados e criar zonas húmidas artificiais junto à ETAR, reforçando a biodiversidade e o potencial turístico do concelho.

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

O Museu Municipal de Alcanena foi palco, a 28 de Janeiro, da primeira reunião oficial do projecto europeu ReDAN – Reviving Degraded Areas for Nature and People, integrado no programa URBACT IV. A iniciativa coloca o concelho no mapa europeu das cidades que apostam na regeneração ambiental através de soluções baseadas na natureza. A sessão contou com a presença da especialista líder do projecto, Maja Kireta, em representação do URBACT, e reuniu parceiros estratégicos para a implementação local da iniciativa, entre os quais a Agência Portuguesa do Ambiente, o Centro Tecnológico das Indústrias do Couro, a associação ambiental GEOTA e a empresa municipal Aquanena.
O encontro serviu para enquadrar o programa URBACT IV, detalhar os objectivos do ReDAN e clarificar a forma como o projecto será operacionalizado em Alcanena. Um dos pontos centrais passa pela capacitação técnica do município para avançar com um projecto-piloto de criação de zonas húmidas artificiais junto à ETAR. O ReDAN decorre entre 2025 e 2028 e tem como missão recuperar áreas degradadas em pequenas e médias cidades europeias, transformando-as em espaços naturais com funções ambientais, educativas, recreativas e de turismo de natureza.
O modelo de referência vem de Ormož, na Eslovénia, onde antigos tanques industriais de uma fábrica de açúcar deram lugar a um relevante reservatório de biodiversidade, hoje reconhecido como exemplo de reconversão ecológica bem-sucedida. Com esta adesão, Alcanena assume a ambição de converter problemas ambientais em oportunidades de desenvolvimento sustentável, apostando em soluções de baixo custo, replicáveis e com envolvimento directo da comunidade na valorização do território.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...