Alenquer com acompanhamento a famílias afectadas pelas intempéries

A Câmara de Alenquer tem em funcionamento um balcão de atendimento social e psicológico dirigido às pessoas e famílias que sofreram prejuízos na sequência do mau tempo. O objectivo passa por prestar esclarecimentos e encaminhar os munícipes para os apoios disponíveis, assegurando acompanhamento social e apoio psicológico sempre que necessário. O atendimento decorre nos Paços do Concelho, na Praça Luís de Camões, em Alenquer, entre as 9h00 e as 13h00 e das 14h00 às 17h00, de segunda a sexta-feira.