Alenquer prepara regresso da água e resíduos à gestão pública

Presidente da Câmara de Alenquer revelou que está a trabalhar no regresso dos serviços de água e de resíduos à gestão municipal. Informação foi avançada depois de questão levantada pelo ex-vereador da CDU, Ernesto Ferreira.

O presidente da Câmara de Alenquer, João Nicolau (PS), disse que já está a ser preparado o regresso do abastecimento de água à gestão pública, assim como do serviço de recolha de resíduos sólidos urbanos e informou que, em breve, será levado um documento à reunião do executivo.

A questão foi levantada por Ernesto Ferreira, ex-vereador da CDU no município de Alenquer, que foi um dos que mais defendeu a revisão do contrato de concessão firmado com a Águas de Alenquer e a necessidade de a gestão da água e do lixo regressar à esfera pública. Ernesto Ferreira questionou ainda o executivo sobre a estratégia na área da habitação, tendo em conta que, no anterior mandato, a estratégia foi “zero”.

Sobre esta matéria, João Nicolau disse que, recentemente, a câmara exerceu o direito de preferência sobre habitações, que serão posteriormente colocadas no mercado de arrendamento, de forma a aumentar o parque público habitacional. “O nosso concelho é procurado para construção nova e, se conseguirmos, vamos desbloquear loteamentos semi-abandonados há muitos anos, onde pode vir a morar muita gente”, disse o autarca, acrescentando que estão a ser desenvolvidos estudos para apresentar à Infraestruturas de Portugal soluções para o desvio do trânsito pesado do interior das localidades, nomeadamente do Carregado.