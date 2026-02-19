uma parceria com o Jornal Expresso

Edição Diária >

Edição Semanal >
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
 31 anos do jornal o Mirante
Última Edição
Edição de 2026-02-19
O Mirante Online
Arquivo
Assinaturas
Expresso
História de O MIRANTE
Termos de utilização do site
Política de cookies
Estatuto editorial
Lei da transparência
Ficha técnica
Contactos
Edição de 2026.02.19 1ª página Sociedade Aprender a construir abrigos para i ...

Aprender a construir abrigos para insectos no Parque de Santa Margarida

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

O Parque Ambiental de Santa Margarida, no concelho de Constância, promove, no dia 21 de Fevereiro, entre as 15h30 e as 17h00, uma oficina dedicada à criação de abrigos para insectos. A iniciativa, destinada a participantes de todas as idades, pretende sensibilizar a comunidade para a importância dos insectos nos ecossistemas e para o papel fundamental que desempenham na manutenção da biodiversidade.
A sessão vai ter início com uma breve explicação sobre a função ecológica destes pequenos seres vivos e as suas principais necessidades. Segue-se uma componente prática, onde vão ser apresentadas e demonstradas técnicas simples para a construção de diferentes tipos de abrigos, privilegiando a reutilização sustentável de materiais.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...