uma parceria com o Jornal Expresso

Edição Diária >

Edição Semanal >
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
 31 anos do jornal o Mirante
Última Edição
Edição de 2026-02-19
O Mirante Online
Arquivo
Assinaturas
Expresso
História de O MIRANTE
Termos de utilização do site
Política de cookies
Estatuto editorial
Lei da transparência
Ficha técnica
Contactos
Edição de 2026.02.19 1ª página Sociedade Autarca de Azambuja vinca que aterr ...

Autarca de Azambuja vinca que aterro é para encerrar de vez

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

O presidente da Câmara de Azambuja, Silvino Lúcio (PS), disse que já avisou os responsáveis da Agência Portuguesa do Ambiente (APA) que Azambuja não aceita a reabertura do aterro de resíduos industriais não perigosos. “Já deixámos clara a nossa opinião: aterro mais, não. Azambuja já deu o contributo que tinha de dar ao país”, vincou o autarca na última reunião pública do executivo municipal.
De acordo com Silvino Lúcio, a Triaza, empresa responsável pela gestão do aterro situado às portas da vila de Azambuja, terá de promover “um conjunto de acções” tendo em vista o encerramento definitivo daquela unidade de deposição de resíduos. “Já terá sido notificada pela APA para proceder ao encerramento do aterro de uma vez por todas”, afirmou.
Recorde-se que, no final do ano passado, o autarca confessou estar preocupado com a possibilidade de reabertura da única célula existente no aterro a propósito do Plano de Acção TERRA (Transformação Eficiente de Resíduos em Recursos Ambientais) - uma estratégia do Governo para a gestão de resíduos, lançada em Março de 2025, visando evitar o colapso dos aterros, aumentar a reciclagem e promover a economia circular até 2030.
O aterro de Azambuja foi muito contestado pela população e autarcas locais devido aos maus cheiros e presença de aves que indicavam a possibilidade de ali estarem a ser depositados, indevidamente, resíduos biodegradáveis. Também a forma como materiais contendo amianto foram depositados levantou e continua a levantar preocupações.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...