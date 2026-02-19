uma parceria com o Jornal Expresso

Azambuja solicita ao Governo declar ...

Azambuja solicita ao Governo declaração do estado de calamidade

Município de Azambuja diz que deixou de ter meios suficientes para conseguir responder ao elevado volume de ocorrências e pede que seja integrada na declaração do estado de calamidade.

A Câmara de Azambuja formalizou na passada semana, junto do Governo, o pedido para que o concelho seja integrado na lista de municípios abrangidos pela declaração de estado de calamidade. Esta decisão, explica a autarquia, decorre das graves consequências dos eventos meteorológicos extremos que têm fustigado Portugal, e a região em particular, ao longo das últimas semanas.
Tendo sido declarada, a 7 de Fevereiro, a situação de contingência, numa área que abrange o concelho de Azambuja, “verifica-se a continuação das condições meteorológicas adversas e, sobretudo, o agravamento das condições de segurança para as populações”, mantendo-se o “risco elevado de cheias consecutivas, inundações e deslizamentos de terras, danos patrimoniais e riscos de falhas em infraestruturas que podem pôr em causa serviços essenciais”, refere o município liderado por Silvino Lúcio.
A autarquia salienta na mesma nota que “respondeu prontamente com a mobilização integral dos seus recursos técnicos e humanos disponíveis, tendo activado o Plano Municipal de Emergência e Protecção Civil a 2 de Fevereiro”. No entanto, devido ao volume de ocorrências, os meios municipais viram limitada a sua capacidade de resposta.

