Cartaxo cancelou desfile nocturno de Carnaval

O desfile nocturno e a festa de Carnaval previstos para sábado, 14 de Fevereiro, no Cartaxo foram cancelados pelo município. A Câmara do Cartaxo agradeceu a todas as pessoas, associações e colectividades, empresas e instituições, que têm vindo a trabalhar na criação de máscaras e fatos, assim como, na decoração dos seus carros alegóricos. “Espera-se que no próximo ano a comunidade possa voltar a celebrar o Carnaval com alegria e em segurança”, diz a autarquia em comunicado.