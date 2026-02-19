uma parceria com o Jornal Expresso

Edição Diária >

Edição Semanal >
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
 31 anos do jornal o Mirante
Última Edição
Edição de 2026-02-19
O Mirante Online
Arquivo
Assinaturas
Expresso
História de O MIRANTE
Termos de utilização do site
Política de cookies
Estatuto editorial
Lei da transparência
Ficha técnica
Contactos
Edição de 2026.02.19 1ª página Sociedade Cartaxo cancelou desfile nocturno d ...

Cartaxo cancelou desfile nocturno de Carnaval

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

O desfile nocturno e a festa de Carnaval previstos para sábado, 14 de Fevereiro, no Cartaxo foram cancelados pelo município. A Câmara do Cartaxo agradeceu a todas as pessoas, associações e colectividades, empresas e instituições, que têm vindo a trabalhar na criação de máscaras e fatos, assim como, na decoração dos seus carros alegóricos. “Espera-se que no próximo ano a comunidade possa voltar a celebrar o Carnaval com alegria e em segurança”, diz a autarquia em comunicado.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...