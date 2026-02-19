uma parceria com o Jornal Expresso

 31 anos do jornal o Mirante
Edição de 2026-02-19
Sociedade Cartaxo quer pôr ordem no desporto

Cartaxo quer pôr ordem no desporto escolar e abre debate público sobre regras de utilização

Câmara do Cartaxo quer pôr ordem na utilização dos equipamentos desportivos das escolas e avançou com a criação de um regulamento que vai definir quem pode usar os espaços, em que condições e com que responsabilidades.

A Câmara Municipal do Cartaxo deu o primeiro passo para criar um regulamento que vai definir, de forma clara, quem pode usar e em que condições os equipamentos desportivos das escolas do concelho. A proposta foi apresentada na última reunião do executivo e promete mexer com a comunidade educativa, associações e clubes locais. O novo regulamento pretende estabelecer normas de utilização dos espaços e disciplinar o acesso por parte da população e das colectividades, numa altura em que os equipamentos são já utilizados por várias entidades.
O vereador Luís Albuquerque (CH) sublinhou que a criação deste regulamento já tinha sido sugerida no mandato anterior pelo Chega, apontando um “volte-face” da autarquia. Segundo o eleito, o presidente teria considerado desnecessária a elaboração de um regulamento. A resposta surgiu de Pedro Reis (PSD), que garantiu que nunca foi dito que o regulamento não seria necessário, mas apenas que a utilização existente teria de ser devidamente enquadrada. Luís Albuquerque reconheceu possível imprecisão, pediu desculpa e comprometeu-se a rever as actas anteriores. Ainda assim, saudou a iniciativa, defendendo que os professores de Educação Física devem ser ouvidos no processo.
Também a vereadora Maria de Fátima Vinagre (PSD) destacou a relevância da medida, lembrando que “a prática desportiva assume um papel central no desenvolvimento integral dos cidadãos”. Para a autarca, o desporto é determinante na promoção da saúde, inclusão social e formação cívica, exigindo uma gestão “adequada, equitativa e sustentável” dos equipamentos. A responsável apelou à participação activa da comunidade educativa, associações, clubes, encarregados de educação e restantes interessados na definição das regras. Do lado do PS, o vereador Ricardo Magalhães (PS) saudou o arranque do processo, lembrando que o partido já defendia esta medida há algum tempo e que o regulamento poderá contribuir para reforçar a oferta desportiva à comunidade.

