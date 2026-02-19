uma parceria com o Jornal Expresso

Cinco pessoas desalojadas após nova derrocada em Abrantes

Cinco pessoas desalojadas após nova derrocada em Abrantes

Cinco pessoas ficaram desalojadas na sequência de uma nova derrocada numa habitação no concelho de Abrantes e já se encontram realojadas, estando a receber acompanhamento por parte dos serviços municipais. A situação foi revelada pelo presidente da Câmara de Abrantes, Manuel Valamatos (PS), na sessão camarária de 13 de Fevereiro, onde foi feito o ponto de situação dos estragos provocados pelas recentes tempestades.
O autarca sublinhou que o apoio às famílias afectadas é prioridade do município e garantiu que o processo de reconstrução da comunidade já teve início. Foram sinalizadas cerca de cem situações de prejuízos em todo o concelho, algumas já validadas, sobretudo as que envolvem danos até cinco mil euros. Os processos estão a ser acompanhados pelas juntas de freguesia e pela câmara, em articulação com a CCDR Lisboa e Vale do Tejo, estando já a chegar apoios a agregados com habitação própria permanente afectada. Manuel Valamatos destacou ainda o trabalho “incansável” das equipas de Protecção Civil ao longo de vários dias e noites, bem como o empenho das várias entidades no terreno.
As intempéries provocaram múltiplas situações de estradas cortadas, submersas ou afectadas por derrocadas. Entre as situações que permanecem por resolver está o Jardim do Castelo, que continua encerrado até estarem reunidas condições de segurança para avançar com a recuperação.

