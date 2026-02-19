Cinco pessoas desalojadas após nova derrocada em Abrantes

Cinco pessoas ficaram desalojadas na sequência de uma nova derrocada numa habitação no concelho de Abrantes e já se encontram realojadas, estando a receber acompanhamento por parte dos serviços municipais. A situação foi revelada pelo presidente da Câmara de Abrantes, Manuel Valamatos (PS), na sessão camarária de 13 de Fevereiro, onde foi feito o ponto de situação dos estragos provocados pelas recentes tempestades.

O autarca sublinhou que o apoio às famílias afectadas é prioridade do município e garantiu que o processo de reconstrução da comunidade já teve início. Foram sinalizadas cerca de cem situações de prejuízos em todo o concelho, algumas já validadas, sobretudo as que envolvem danos até cinco mil euros. Os processos estão a ser acompanhados pelas juntas de freguesia e pela câmara, em articulação com a CCDR Lisboa e Vale do Tejo, estando já a chegar apoios a agregados com habitação própria permanente afectada. Manuel Valamatos destacou ainda o trabalho “incansável” das equipas de Protecção Civil ao longo de vários dias e noites, bem como o empenho das várias entidades no terreno.

As intempéries provocaram múltiplas situações de estradas cortadas, submersas ou afectadas por derrocadas. Entre as situações que permanecem por resolver está o Jardim do Castelo, que continua encerrado até estarem reunidas condições de segurança para avançar com a recuperação.