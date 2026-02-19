uma parceria com o Jornal Expresso

Dádiva de sangue em Alhandra

Dádiva de sangue em Alhandra

A Associação de Dadores Benévolos de Sangue da Póvoa de Santa Iria promove no sábado, dia 21 de Fevereiro, uma nova colheita. A iniciativa é organizada em colaboração com o Instituto Português do Sangue e da Transplantação (IPST) e com a Junta de Freguesia de Alhandra, São João dos Montes e Calhandriz (através da Comissão Social de Freguesia), contando ainda com o apoio do Agrupamento 1164 de Escuteiros de Alhandra. A recolha será efectuada numa unidade móvel das 9h00 às 13h00, na Av. Afonso de Albuquerque, junto à Escola Básica nº 2, Alhandra. Segundo a associação, a colheita de sangue realizada no dia 14 de Fevereiro, no Clube Recreativo e Cultural do Forte da Casa, terminou com a participação de trinta dadores, dos quais nove doaram sangue pela primeira vez. O grupo apela à participação de todos, dadores habituais e novos voluntários, lembrando que há doentes que precisam.

