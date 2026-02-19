uma parceria com o Jornal Expresso

Deputados foram ao terreno para medir estragos em Rio Maior

Visita ao concelho expôs estradas destruídas, deslizamentos de terras e casas evacuadas em Fonte Longa. Autarquia pede respostas rápidas e apoio do Governo.

Rio Maior recebeu na segunda-feira, 16 de Fevereiro, uma comitiva de deputados da Assembleia da República eleitos pelo distrito de Santarém, numa visita de trabalho destinada a avaliar no terreno os prejuízos provocados pela Depressão Kristin e pelas tempestades que se seguiram. A deslocação juntou parlamentares da AD, Chega e PS, que foram recebidos nos Paços do Concelho pelo presidente da câmara, Filipe Santana Dias. O autarca apresentou um retrato detalhado dos danos acumulados nas últimas semanas, sublinhando a dimensão dos estragos e a necessidade de apoio célere para a recuperação das infraestruturas.
Entre os principais impactos identificados estão estradas e caminhos municipais seriamente afectados, bem como múltiplas situações de instabilidade de taludes e solos. A zona de Fonte Longa surge como um dos pontos mais críticos. Naquela localidade, os deslizamentos de terras obrigaram à evacuação preventiva de várias habitações. Algumas casas continuam a evidenciar sinais de degradação estrutural, aumentando a apreensão dos moradores à medida que o tempo passa e as condições meteorológicas se mantêm instáveis. Durante a reunião, foram exibidas fotografias e vídeos ilustrativos das áreas mais atingidas, permitindo aos deputados perceber a extensão dos prejuízos antes da deslocação aos locais mais afectados.

