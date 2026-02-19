Detido em Vila Franca de Xira por chicotear e esmurrar a filha

Um homem de 35 anos foi detido após suspeitas de agressões físicas reiteradas contra a filha, inclusivamente denunciadas pela vítima na escola e confirmadas pela PSP.

Um homem de 35 anos foi detido em Vila Franca de Xira por suspeitas do crime de violência doméstica contra a própria filha, de 16 anos. As denúncias de agressões já tinham sido feitas à PSP no dia 9 de Fevereiro, depois de a filha do agressor ter revelado na escola o que se passava em casa.

Segundo a polícia, a jovem terá sido alvo de agressões físicas por parte do progenitor e admitiu ter receio de regressar a casa e ser novamente agredida. As autoridades iniciaram a investigação do caso e, no dia 14 de Fevereiro, perante uma “eventual repetição da conduta”, deslocaram-se à residência da família, onde a menor se encontrava “bastante abalada” e relatou um novo episódio de violência, desta vez mais grave.

O homem terá agredido a filha com murros e estaladas, tendo ainda utilizado um cabo eléctrico para a chicotear em várias zonas do corpo. “Considerando a gravidade deste novo episódio, após a recolha de todos os meios de prova necessários, foi emitido mandado de detenção por autoridade de polícia criminal, de modo a garantir não só a segurança da vítima, como a apresentação do agressor perante a autoridade judiciária para aplicação das adequadas medidas de coacção consentâneas com a sua conduta”, informou a PSP. O detido ficou sujeito à medida de coacção de apresentações semanais às autoridades da sua área de residência.